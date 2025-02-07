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07:00, 7 февраля 2025Забота о себе

Уролог назвал два условия для хорошей эрекции

Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Уролог, андролог, доктор медицинских наук Александр Лубенников раскрыл два условия для хорошей эрекции. Их врач перечислил в Telegram-канале.

По словам специалиста, важно понимать, что эрекции предшествуют влечение и возбуждение. Он объяснил, что влечение — это потребность в сексуальных действиях, и подчеркнул, что оно зависит от психологического состояния и тестостерона.

«Возбуждение — это изменение внутреннего состояния во время взаимодействия с партнером, переход в некое трансовое состояние. В первую очередь это изменение обусловлено повышенным тонусом парасимпатической нервной системы», — уточнил уролог.

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Доктор подчеркнул, что эрекция невозможна без влечения и возбуждения. По его мнению, жалобы мужчин на плохую эрекцию обусловлены нарушениями именно на этих этапах.

Ранее уролог-андролог, хирург Марк Гадзиян предупредил, что в некоторых случаях долгое воздержание может негативно сказаться на мужском здоровье. Он заявил, что отсутствие секса в течение одного-двух месяцев может стать причиной развития простатита, варикоза мошонки, закупорки протоков, снижения либидо и импотенции.

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