В аэропорту российского города ввели временные ограничения на полеты

Росавиация: В аэропорту Мурманска ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Мурманска ввели временные ограничения на полеты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Уточняется, что воздушная гавань не принимает и не отправляет авиарейсы с 18:38 по московскому времени. Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

5 февраля в аэропорту другого российского города, Волгограда, ввели временные ограничения. Ранее приостанавливали работу воздушные гавани Астрахани, Казани, Нижнекамска, Саратова и Ульяновска.