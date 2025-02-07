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19:34, 7 февраля 2025Путешествия

В аэропорту российского города ввели временные ограничения на полеты

Росавиация: В аэропорту Мурманска ввели временные ограничения на полеты
Алина Черненко

Фото: Павел Львов / РИА Новости

В аэропорту Мурманска ввели временные ограничения на полеты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Уточняется, что воздушная гавань не принимает и не отправляет авиарейсы с 18:38 по московскому времени. Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

5 февраля в аэропорту другого российского города, Волгограда, ввели временные ограничения. Ранее приостанавливали работу воздушные гавани Астрахани, Казани, Нижнекамска, Саратова и Ульяновска.

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