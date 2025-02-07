В Италии арестовали нападавшего на людей украинца

В Риме арестовали украинца, месяцами нападавшего на людей и машины

В Риме арестовали 47-летнего украинца, месяцами нападавшего на людей и машины в одном из кварталов итальянского города. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полицейское управление.

«Одетый в лохмотья и листья, а то и вовсе голый, 47-летний украинец бродил по району Балдуина и терроризировал горожан, нападая на них в вечерние и ночные часы, до такой степени, что жители района были вынуждены менять свой образ жизни, чтобы избегать встреч с ним», — сообщили представители правоохранительных органов Рима.

Мужчину несколько раз задерживали за нападения на людей и повреждения автомобилей. В данный момент его взяли под «особое наблюдение», так что теперь правонарушитель не сможет находиться в границах муниципалитета города.

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