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17:23, 7 февраля 2025Мир

В Италии арестовали нападавшего на людей украинца

В Риме арестовали украинца, месяцами нападавшего на людей и машины
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Cineberg / Shutterstock / Fotodom  

В Риме арестовали 47-летнего украинца, месяцами нападавшего на людей и машины в одном из кварталов итальянского города. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полицейское управление.

«Одетый в лохмотья и листья, а то и вовсе голый, 47-летний украинец бродил по району Балдуина и терроризировал горожан, нападая на них в вечерние и ночные часы, до такой степени, что жители района были вынуждены менять свой образ жизни, чтобы избегать встреч с ним», — сообщили представители правоохранительных органов Рима.

Мужчину несколько раз задерживали за нападения на людей и повреждения автомобилей. В данный момент его взяли под «особое наблюдение», так что теперь правонарушитель не сможет находиться в границах муниципалитета города.

Ранее в Японии задержали британского туриста, который отказался платить за пакет и ударил продавца магазина. Примечательно, что пластиковый пакет в супермаркете обошелся бы мужчине в 3 иены (около 1,9 рубля).

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