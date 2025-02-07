«Страна.ua»: В Киеве слышны взрывы

В Киеве произошли взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По его данным, взрывы прогремели на левом берегу столицы. Других подробностей не приводится. Официальные лица пока не комментировали произошедшее.

Ранее сообщалось о взрыве в Хмельницкой области. Он раздался рядом с территориальным центром комплектации (ТЦК) в Каменце-Подольском. В результате случившегося пострадали четыре человека.

В тот же день взрывы прозвучали в районе портового города Южный Одесской области.