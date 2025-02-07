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15:19, 7 февраля 2025Бывший СССР

В мэрии Киева объяснили прошедшие после критики окружения Зеленского обыски

В мэрии Киева прошедшие обыски объяснили делом 2009 года
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Виталий Кличко

Виталий Кличко. Фото: Annegret Hilse / Reuters

Обыски, прошедшие в мэрии Киева после критики Виталием Кличко окружения президента Украины Владимира Зеленского, были связаны с делом о коррупции, открытым в 2009 году. Так следственные действия объяснила пресс-служба администрации украинской столицы, сообщает в Telegram издание «Страна.ua».

Как следует из сообщения мэрии, обыски связаны с делом о возможных злоупотреблений городских чиновников при отчуждении имущества в 2009 году.

29 января Виталий Кличко в видеообращении к Зеленскому пожаловался на деятельность главы Киевской гражданской военной администрации (ГВА) Тимура Ткаченко, назвав его частью президентского окружения. По словам мэра, Ткаченко мешает решению хозяйственных вопросов и отбирает полномочия у гражданских ведомств.

Спустя неделю в мэрию Киева пришли с обыском сотрудники Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины. О подробностях дела, по которому проводился обыск, тогда не сообщалось.

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