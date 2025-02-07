Посол Мирошник: Занятие Дзержинска поможет защитить Горловку от обстрелов

Занятие российскими войсками Дзержинска (украинское название — Торецк) позволит защитить гражданское население Горловки от обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Гуманитарное значение населенного пункта объяснил в Telegram посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник.

«На протяжении последних месяцев нацисты буквально измывались над жителями Горловки, чтобы не дать освободить Дзержинск. Ежедневно били по гражданским, расстреливали город кассетными снарядами, атаковали дронами городской пассажирский транспорт», — заявил дипломат.

Он добавил, что взятие под контроль города — это лишь первый шаг для того, чтобы обезопасить Горловку.

Минобороны сообщило о занятии Дзержинска 7 февраля. Отмечается, что город имеет стратегическое военное значение для группировки ВСУ в Донбассе.