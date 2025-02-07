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22:58, 7 февраля 2025Мир

В МИД России ответили на обвинения в давлении на французских журналистов

Захарова: Россия ответит Франции на невыдачу виз российским журналистам
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Россия ответит на дальнейшую эскалацию со стороны Франции в ситуации с отказом в выдаче визы российскому журналисту. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

Она подчеркнула, что утверждения Парижа о том, что работающие в России французские журналисты подвергаются давлению, не соответствуют действительности. По словам дипломата, они не сталкиваются ни с какими ограничениями и «прекрасно себя чувствуют».

«В отличие от властей Республики "Свободы, равенства и братства", у нас никто не ограничивает их участие в крупнейших пресс-мероприятиях, не лишает уже выданных аккредитаций, не арестовывает их банковские счета. Если же французские власти пойдут на дальнейшую эскалацию, мы будем вынуждены отвечать», — предупредила она.

Ранее Захарова сообщила, что французское посольство дважды отказывало в выдаче визы для работы в Париже журналисту газеты «Комсомольская правда» Александру Куделе. Она указала, что лишение аккредитации корреспондента французской газеты Le Monde Бенжамена Кенеля являлось ответной мерой на действия Парижа.

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