В России признали нежелательной деятельность норвежской организации TIBO

Генпрокуратура РФ признала нежелательной The Independent Barents Observer AS

Генпрокуратура России признала нежелательной на территории страны деятельность норвежской неправительственной организации The Independent Barents Observer AS (TIBO). Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

В ходе проверки российские прокуроры установили, что публикуемые интернет-изданием The Barents Observer, владельцем которого является TIBO, содержат антироссийскую пропаганду. Их авторами выступают находящиеся на территории Европы россияне из реестра иностранных агентов и экстремистов, покинувших страну после начала специальной военной операции (СВО).

TIBO активно участвует в информационных атаках на Россию, призывает граждан к протестам и убеждает их в необходимости наращивания военного потенциала НАТО. Публикации дискредитируют Вооруженные силы России.

1 февраля Генпрокуратура признала нежелательной деятельность на территории страны четырех иностранных организаций.