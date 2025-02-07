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08:35, 7 февраля 2025Силовые структуры

В России признали нежелательной деятельность норвежской организации TIBO

Генпрокуратура РФ признала нежелательной The Independent Barents Observer AS
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Генпрокуратура России признала нежелательной на территории страны деятельность норвежской неправительственной организации The Independent Barents Observer AS (TIBO). Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

В ходе проверки российские прокуроры установили, что публикуемые интернет-изданием The Barents Observer, владельцем которого является TIBO, содержат антироссийскую пропаганду. Их авторами выступают находящиеся на территории Европы россияне из реестра иностранных агентов и экстремистов, покинувших страну после начала специальной военной операции (СВО).

TIBO активно участвует в информационных атаках на Россию, призывает граждан к протестам и убеждает их в необходимости наращивания военного потенциала НАТО. Публикации дискредитируют Вооруженные силы России.

1 февраля Генпрокуратура признала нежелательной деятельность на территории страны четырех иностранных организаций.

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