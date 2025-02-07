В сети восхитились внешностью 62-летней Деми Мур в облегающем платье

Американская актриса и кинопродюсер Деми Мур восхитила фанатов внешним видом в облегающем наряде. Соответствующие кадры опубликованы в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

62-летняя знаменитость пришла на съемки шоу «Джимми Киммел в прямом эфире» в черном платье длины миди с открытыми плечами. Звезда надела туфли на каблуках в тон наряду и распустила длинные темные волосы.

Пользователи сети оценили внешность Мур в комментариях под снимком. «Я люблю в этой женщине все. Она потрясающая внутри и снаружи и невероятно талантливая!», «Почему ты такая красивая?», «Великолепная», «Прекрасная и элегантная», — написали пользователи сети.

В ноябре 2024 года Мур случайно обнажила грудь на съемках сериала из-за купальника. Звезда «Субстанции» в черном плавательном костюме с глубоким декольте плавала в бассейне.