Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:46, 7 февраля 2025Ценности

В сети восхитились внешностью 62-летней Деми Мур в облегающем платье

Екатерина Ештокина
Деми Мур

Деми Мур. Фото: @demimoore

Американская актриса и кинопродюсер Деми Мур восхитила фанатов внешним видом в облегающем наряде. Соответствующие кадры опубликованы в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

62-летняя знаменитость пришла на съемки шоу «Джимми Киммел в прямом эфире» в черном платье длины миди с открытыми плечами. Звезда надела туфли на каблуках в тон наряду и распустила длинные темные волосы.

Материалы по теме:
Нагнули патриархат. Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
Нагнули патриархат.Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
14 сентября 2021
Искусство шока Леди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
Искусство шокаЛеди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
7 мая 2019

Пользователи сети оценили внешность Мур в комментариях под снимком. «Я люблю в этой женщине все. Она потрясающая внутри и снаружи и невероятно талантливая!», «Почему ты такая красивая?», «Великолепная», «Прекрасная и элегантная», — написали пользователи сети.

В ноябре 2024 года Мур случайно обнажила грудь на съемках сериала из-за купальника. Звезда «Субстанции» в черном плавательном костюме с глубоким декольте плавала в бассейне.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин снял с должности губернатора Новгородской области

      Россияне делают уколы сырыми яйцами и спермой. Зачем они идут на это?

      На Западе высмеяли политику НАТО на фоне угроз Трампа

      Трамп высказался об отношениях с Путиным

      Трамп высказался о встрече с Путиным

      Трамп встретится с Зеленским

      На Западе заявили о подготовке Финляндии к конфликту с Россией

      Во Франции обнаружили саркофаги возрастом 1,3 тысячи лет

      В российском регионе задержали женщину за истязание своих детей

      Маск признался Трампу в чувствах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше