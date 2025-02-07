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10:03, 7 февраля 2025Наука и техника

В США призвали отказаться от прямой конкуренции со SpaceX

Инвесторы в США призвали отказаться от прямой конкуренции со SpaceX
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Steve Nesius / Reuters

Инвесторы в США призвали стартапы отказаться от прямой конкуренции с компанией SpaceX. Об этом сообщает издание SpaceNews.

«Без обид 183 компаниям, осуществляющим запуски, которые я отслеживаю на своем сайте, но это не будущее космической отрасли», — сказала основатель и управляющий партнер венчурного фонда SpaceFund Меган Кроуфорд в ходе симпозиума Smallsat в Кремниевой долине.

Генеральный директор компании EOI Space Кристофер Тейн заметил, что с опаской бы отнесся к стартапу, который бы решил конкурировать со SpaceX.

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Участники дискуссии пришли к мнению, что стартапы должны избегать прямого копирования космического гиганта, в частности вертикально интегрированной структуры компании, и сосредоточиться на соперничестве в смежных областях. «Это звучит здорово, но вы просто увеличиваете свои потребности в капитале», — сказал управляющий директор инвесткомпании GH Partners Ноэль Рималовски.

В октябре издание со ссылкой на финансового директора компании Rocket Lab Адама Спайса рассказало, что космическим стартапам для конкуренции со SpaceX необходима диверсификация.

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