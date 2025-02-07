Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:30, 7 февраля 2025Интернет и СМИ

Во Франции пообещали пересмотреть вопрос об аккредитации российских журналистов

МИД Франции пообещал пересмотреть право российских журналистов на аккредитацию
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: wellphoto / Shutterstock / Fotodom  

МИД Франции пообещал пересмотреть вопрос об аккредитации для журналистов из России. Об этом сообщает ТАСС.

«Российские журналисты получают аккредитацию на один год. Но эту ситуацию нам придется пересмотреть», — заявил официальный представитель французского дипломатического ведомства Кристоф Лемуан.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Париж в травле российских СМИ. Так она прокомментировала отказ Франции выдать визы сотрудникам российского телеканала «Известия».

До этого на отказ Парижа отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он счел подобное действие французской стороны дискриминацией российских СМИ.

7 февраля стало известно, что журналисту «Известий» Николаю Иванову и оператору Георгию Бекаури отказали во французской визе. В документе отмечалось, что сотрудники российского издания представляют опасность для общественного порядка или внутренней безопасности, по мнению одной или нескольких стран Евросоюза.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ используют российские укрепления в Курской области. Среди них — местная «линия Суровикина»

      Названы регионы России с подешевевшими «однушками»

      В Москве спасли утку

      Зеленский уволил ответственного за развитие армии генерала ВСУ

      Взятие под контроль Дзержинска объяснили

      Внучке бывшего мэра Самары предъявили обвинение

      Российские врачи в третий раз предстанут перед судом за убийство младенца

      Жуткого морского черта заметили у Канарских островов и первый раз засняли на видео днем

      Россияне массово устремились в Европу

      Стало известно о переданных российскими спутниками «Ионосфера-М» уникальных данных

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше