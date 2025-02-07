Во Франции пообещали пересмотреть вопрос об аккредитации российских журналистов

МИД Франции пообещал пересмотреть вопрос об аккредитации для журналистов из России. Об этом сообщает ТАСС.
«Российские журналисты получают аккредитацию на один год. Но эту ситуацию нам придется пересмотреть», — заявил официальный представитель французского дипломатического ведомства Кристоф Лемуан.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Париж в травле российских СМИ. Так она прокомментировала отказ Франции выдать визы сотрудникам российского телеканала «Известия».
До этого на отказ Парижа отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он счел подобное действие французской стороны дискриминацией российских СМИ.
7 февраля стало известно, что журналисту «Известий» Николаю Иванову и оператору Георгию Бекаури отказали во французской визе. В документе отмечалось, что сотрудники российского издания представляют опасность для общественного порядка или внутренней безопасности, по мнению одной или нескольких стран Евросоюза.