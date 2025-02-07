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12:02, 7 февраля 2025Россия

Военкор увидел признаки новой попытки ВСУ прорвать российскую оборону под Суджей

WarGonzo: ВСУ могут вновь попытаться прорвать российскую оборону у села Уланок
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

В течение дня Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут предпринять новую попытку прорвать российскую оборону в районе села Уланок Суджанского района. Признаки этого назвал Telegram-канал военкора Семена Пегова WarGonzo.

По его данным, разведка зафиксировала перемещение украинских войск на границе с Сумской областью. «Судя по всему, не достигнув каких-либо осязаемых результатов [с начала контрнаступления], командование ВСУ готовится ввести в бой новые резервы, чтобы попробовать "додавить" нашу оборону в районе населенного пункта Уланок», — говорится в посте.

При этом подчеркивается, что шансов беспрепятственно продвинуться к линии боевого соприкосновения у ВСУ нет.

Ранее WarGonzo также сообщил, что российские войска продолжают контролировать основные логистические пути и позиции в Курской области. По его информации, ВСУ смогли перекинуть десант, который сейчас находится на подступах к селу Уланок.

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Утром 6 февраля ВСУ предприняли новую попытку наступления в Курской области. Колонна украинских войск численностью, по разным данным, от 400 до 600 человек при поддержке техники двинулась со стороны хутора Колмаков. В Минобороны России заявили, что все атаки отражены, а населенные пункты Черкасская Конопелька и Уланок остались под контролем российских военных.

ЖЗЛ
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