Военкор увидел признаки новой попытки ВСУ прорвать российскую оборону под Суджей

WarGonzo: ВСУ могут вновь попытаться прорвать российскую оборону у села Уланок

В течение дня Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут предпринять новую попытку прорвать российскую оборону в районе села Уланок Суджанского района. Признаки этого назвал Telegram-канал военкора Семена Пегова WarGonzo.

По его данным, разведка зафиксировала перемещение украинских войск на границе с Сумской областью. «Судя по всему, не достигнув каких-либо осязаемых результатов [с начала контрнаступления], командование ВСУ готовится ввести в бой новые резервы, чтобы попробовать "додавить" нашу оборону в районе населенного пункта Уланок», — говорится в посте.

При этом подчеркивается, что шансов беспрепятственно продвинуться к линии боевого соприкосновения у ВСУ нет.

Ранее WarGonzo также сообщил, что российские войска продолжают контролировать основные логистические пути и позиции в Курской области. По его информации, ВСУ смогли перекинуть десант, который сейчас находится на подступах к селу Уланок.

Утром 6 февраля ВСУ предприняли новую попытку наступления в Курской области. Колонна украинских войск численностью, по разным данным, от 400 до 600 человек при поддержке техники двинулась со стороны хутора Колмаков. В Минобороны России заявили, что все атаки отражены, а населенные пункты Черкасская Конопелька и Уланок остались под контролем российских военных.