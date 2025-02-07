Военкор заявил о «взятых в кредит» территориях Курской области на фоне наступления ВСУ

Военкор Сапоньков: ВСУ заехали в Курскую область по взятой в кредит территории

Военкор Роман Сапоньков заявил о «взятых в кредит» территориях Курской области на фоне наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). О якобы существующей в зоне боевых действий практике он написал в Telegram.

6 февраля — ровно через полгода после начала вторжения ВСУ в Курскую область — украинские войска предприняли попытку продвинуться в регионе.

Военкор утверждает, что в прифронтовой зоне имеет место ситуация, при которой доклады о взятии территории не подтверждаются ее фактическим контролем. «Нечто подобное случилось и вчера», — написал Сапоньков. Он выразил надежду, что командиры на местах смогут изменить якобы сложившееся положение вещей.

7 февраля военкор Семен Пегов увидел признаки новой попытки ВСУ прорвать российскую оборону под Суджей – райцентром Курской области. По его информации, наблюдается повышенная активность украинских войск на границе с Сумской областью. Новая атака обернется для противника большими потерями, написал Пегов.