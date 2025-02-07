Врач раскрыл опасность традиционно полезных привычек

Нутригенетик Золотарев: Частый душ может негативно сказаться на здоровье

Врач-нутригенетик раскрыл россиянам опасность привычек, которые традиционно считают полезными для организма. Комментарий амбассадора бренда «Первый живой коллаген» Андрея Золотарева попал в распоряжение «Ленты.ру».

В первую очередь медик развеял миф о пользе питья от двух литров воды в день. По его словам, на самом деле потребность в воде индивидуальна и зависит от образа жизни, количества физических нагрузок, питания и климата. «Здоровому взрослому человеку рекомендуется 25-30 миллилитров на 1 килограмм веса. Избыток жидкости может вызвать дискомфорт, частое мочеиспускание, удаление из клеток нужных нутриентов и минералов», — пояснил он.

Кроме того, частый душ может негативно сказаться на здоровье человека, поскольку из-за использования мыла и других очищающих средств есть риск повреждения гидролипидного барьера, что приводит к сухости и раздражению кожи. «Если частый душ вам необходим, просто включите в свой уходовый арсенал молочко или крем для тела», — уточнил эксперт.

Переизбыток кардионагрузок также часто приносит вред организму, считает Золотарев. В частности, есть ряд заболеваний, при которых нужно снизить или отказаться таких нагрузок. К ним относятся острые вирусные инфекции, аллергии, диабет, язвы, нарушения работы сердца.

Медик высказался и о необходимости чистить зубы после каждого приема пищи: для здорового человека достаточно чистить зубы дважды в день, в ином случае стоит воспользоваться рекомендациями стоматолога.

В заключение доктор призвал читателей с осторожностью относиться к всевозможным чисткам организма, а именно, диетам с соками и интервальному голоданию. «Хотя такой детокс улучшает метаболизм и дарит легкость, он может нарушить баланс кишечной микрофлоры. Она нуждается в восстановлении, и в этом помогают пробиотики, пребиотики, синбиотики», — подытожил собеседник издания.

Ранее в феврале врач развеял мифы о пользе меда.