Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:25, 7 февраля 2025Ценности

Врач раскрыл опасность традиционно полезных привычек

Нутригенетик Золотарев: Частый душ может негативно сказаться на здоровье
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom  

Врач-нутригенетик раскрыл россиянам опасность привычек, которые традиционно считают полезными для организма. Комментарий амбассадора бренда «Первый живой коллаген» Андрея Золотарева попал в распоряжение «Ленты.ру».

В первую очередь медик развеял миф о пользе питья от двух литров воды в день. По его словам, на самом деле потребность в воде индивидуальна и зависит от образа жизни, количества физических нагрузок, питания и климата. «Здоровому взрослому человеку рекомендуется 25-30 миллилитров на 1 килограмм веса. Избыток жидкости может вызвать дискомфорт, частое мочеиспускание, удаление из клеток нужных нутриентов и минералов», — пояснил он.

Кроме того, частый душ может негативно сказаться на здоровье человека, поскольку из-за использования мыла и других очищающих средств есть риск повреждения гидролипидного барьера, что приводит к сухости и раздражению кожи. «Если частый душ вам необходим, просто включите в свой уходовый арсенал молочко или крем для тела», — уточнил эксперт.

Материалы по теме:
У меня высокий пульс. Это опасно? Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
У меня высокий пульс. Это опасно?Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
14 ноября 2022
Как повысить давление. Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
Как повысить давление.Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
24 ноября 2022

Переизбыток кардионагрузок также часто приносит вред организму, считает Золотарев. В частности, есть ряд заболеваний, при которых нужно снизить или отказаться таких нагрузок. К ним относятся острые вирусные инфекции, аллергии, диабет, язвы, нарушения работы сердца.

Медик высказался и о необходимости чистить зубы после каждого приема пищи: для здорового человека достаточно чистить зубы дважды в день, в ином случае стоит воспользоваться рекомендациями стоматолога.

В заключение доктор призвал читателей с осторожностью относиться к всевозможным чисткам организма, а именно, диетам с соками и интервальному голоданию. «Хотя такой детокс улучшает метаболизм и дарит легкость, он может нарушить баланс кишечной микрофлоры. Она нуждается в восстановлении, и в этом помогают пробиотики, пребиотики, синбиотики», — подытожил собеседник издания.

Ранее в феврале врач развеял мифы о пользе меда.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Генерала Гурулева выводят из комитета Госдумы по обороне. Он называл гнилью тех, кто не за Путина

      ВС России нанесли удар по готовящемуся к отправке в Курскую область скоплению ВСУ

      В России перестало хватать гробов большого размера

      На Украине военкомов попросили быть вежливыми

      Гоша Рубчинский разорвал сотрудничество с Канье Уэстом

      Момент ДТП с протаранившими скорую военными на джипе в Белгороде попал на видео

      Москвичам рассказали о погоде в выходные

      Во Франции призвали полностью прекратить военную помощь Украине

      Девочка продала мамины драгоценности за бесценок ради денег на бижутерию

      Столкнувшиеся с актером полицейские гнались за машиной в розыске по делу о мошенничестве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше