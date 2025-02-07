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09:27, 7 февраля 2025Забота о себе

Врач развеял мифы о пользе меда

Гастроэнтеролог Вялов: В меде много сахара, но мало полезных микроэлементов
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Arwin Neil Baichoo / Unsplash

В интернете можно найти огромное количество информации о пользе меда, однако он не всегда благотворно влияет на здоровье, рассказал гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов. В своем Telegram-канале доктор развеял популярные мифы об этом продукте.

Врач объяснил, что мед на 80 процентов состоит из сахара, при этом в нем очень мало белка — около одной десятой процента. По словам врача, этот белок может быть полезен для иммунной системы, однако в то же время он способен вызывать аллергию. Как объяснил Вялов, какой эффект мед окажет на человека, зависит от того, где росли растения, из которых он был получен.

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Также, по словам Вялова, в меде содержатся органические кислоты, которые могли бы быть полезны для микрофлоры, однако их количество очень незначительно, из-за чего они не доходят до нужных отделов желудочно-кишечного тракта. «Остальных микроэлементов так мало, что придется съесть горшочек меда! Давайте договоримся: мед — это скорее вкусно, чем полезно. Не оправдывайте любовь к меду пользой для здоровья!» — прокомментировал эксперт.

Ранее гастроэнтеролог Сергей Лопатин назвал неожиданные причины постоянной усталости. По его словам, она может возникать из-за злоупотребления кофе.

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