Жаир Болсонару обещал вывести Бразилию из БРИКС и ВОЗ

Болсонару хочет вывести Бразилию из БРИКС и ВОЗ при победе на выборах президента

Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару хочет вывести страну из БРИКС, если снова возглавит ее. Об этом он рассказал газете Folha de São Paulo.

Как сообщает издание, Болсонару намерен вывести страну из ВОЗ. Он подчеркнул, что если снова станет президентом, то покинет БРИКС. Кроме того, Болсонару пообещал заключить прочное военное соглашение с США для противодействия терроризму на тройной границе между Аргентиной, Парагваем и Бразилией.

Напомним, ранее Болсонару предъявили обвинение в присвоении государственного имущества. По информации федеральной полиции, экс-глава Бразилии и его советники могли присвоить драгоценности на миллионы долларов.

Также ранее федеральная полиция Бразилии предъявила обвинения бывшему президенту страны Жаиру Болсонару в подделке записей о вакцинации от COVID-19. Следствие также предъявило обвинения одному из помощников политика, Мауро Сиду, арестованному в мае 2023 года в рамках расследования.