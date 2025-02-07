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16:50, 7 февраля 2025Из жизни

Жуткого морского черта заметили у Канарских островов и первый раз сняли на видео днем

У берегов Канарских островов заметили глубоководного морского черта
Антонина Черташ
Антонина Черташ

У берегов испанского острова Тенерифе заметили глубоководного удильщика. Об этом в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) сообщила экологическая организация Condrik Tenerife.

Биологи-исследователи зафиксировали редкий случай, когда глубоководный удильщик, из-за жуткой наружности прозванный морским чертом, у них на глазах поднялся из глубин к поверхности недалеко от Канарских островов. «Возможно, это первая в мире зарегистрированная встреча живого взрослого морского черта, или Melanocetus johnsonii, при дневном свете на поверхности! Легендарная рыба, которую мало кому посчастливилось наблюдать вживую», — написали ученые в посте.

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Необычную встречу сняли на видео. Ролик может стать первым зафиксированным случаем наблюдения живого взрослого представителя Melanocetus johnsonii в дневное время. До этого в объектив попадали только мертвые удильщики или рыбы в личиночной стадии. Ученые не знают, зачем морской черт поднялся на поверхность. Причиной могли стать подводные течения, хищники или болезнь.

Меланоцет Джонсона, или черный удильщик Джонсона, — хищная глубоководная рыба семейства меланоцетовых отряда удильщикообразных. В качестве приманки добычи рыба использует очень светлые фотофоры на конце иллиция на голове, похожего на удочку. Приманку приводят к свечению специальные бактерии, живущие с рыбой в симбиозе. Рыбы привлекают своими фотофорами мелких раков, миктофовых и гоностомовых. Их хорошо растягивающиеся желудки позволяют им проглатывать добычу, превосходящую их по размеру.

Ранее житель американского штата Миссисипи выловил в Мексиканском заливе желтоперого тунца рекордного размера. Рыболов пять с половиной часов боролся с рыбой, чтобы вытащить ее из воды. Длина пойманного тунца составила 122 сантиметра, а вес — 107 килограммов.

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