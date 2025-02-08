Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:41, 8 февраля 2025Россия

Число пострадавших в пожаре на Электрозаводе увеличилось

РИА Новости: Пять человек пострадали при пожаре на Электрозаводе в Москве
Семен Александров (редактор)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Пять человек пострадали при пожаре в здании Электрозавода на востоке Москвы. Об этом заявили в экстренных службах, сообщает РИА Новости.

«Пятеро пострадали на пожаре на востоке Москвы», — говорится в сообщении.

Ранее столичный департамент здравоохранения рассказал, что три человека были госпитализированы в результате пожара. Пострадавшие отравились продуктами горения, их состояние не тяжелое.

Кроме того, РЕН ТВ со ссылкой на источник также сообщил, что площадь пожара в здании Электрозавода на востоке Москвы резко возросла, сейчас она составляет 800 квадратных метров.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Площадь пожара на Электрозаводе в Москве резко возросла

      Американский боец UFC рассказал о взломавшем его аккаунт русском хакере

      В России призвали сделать персоной нон грата назвавшего себя нацистом Канье Уэста

      Су-57 и F-35 оказались в нескольких десятках метров друг от друга

      Болельщик умер на трибуне во время хоккейного матча в Красноярске

      Число пострадавших в пожаре на Электрозаводе увеличилось

      Хоккеист «Ак Барса» назвал условие для жизни на 30 тысяч рублей в месяц

      Хинштейн оценил ситуацию с бюджетом Курской области

      Работники рассказали о запахе тлеющей проводки до пожара на московском Электрозаводе

      Ягудин раскрыл отношение к выступлению российских фигуристов в нейтральном статусе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше