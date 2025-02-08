Число пострадавших в пожаре на Электрозаводе увеличилось

РИА Новости: Пять человек пострадали при пожаре на Электрозаводе в Москве

Пять человек пострадали при пожаре в здании Электрозавода на востоке Москвы. Об этом заявили в экстренных службах, сообщает РИА Новости.

«Пятеро пострадали на пожаре на востоке Москвы», — говорится в сообщении.

Ранее столичный департамент здравоохранения рассказал, что три человека были госпитализированы в результате пожара. Пострадавшие отравились продуктами горения, их состояние не тяжелое.

Кроме того, РЕН ТВ со ссылкой на источник также сообщил, что площадь пожара в здании Электрозавода на востоке Москвы резко возросла, сейчас она составляет 800 квадратных метров.