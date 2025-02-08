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18:53, 8 февраля 2025Россия

Власти Москвы сообщили о пострадавших в результате пожара на Электрозаводе

Депздрав Москвы: три человека госпитализированы из-за пожара на Электрозаводе
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Илья Московец / URA.RU / ТАСС

Три человека были госпитализированы в результате пожара в здании Электрозавода на востоке Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичный департамент здравоохранения.

Уточняется, что пострадавшие отравились продуктами горения, их состояние не тяжелое.

Площадь пожара составляет около 100 квадратных квадратных метров, возгоранию присвоен четвертый ранг сложности. По данным МЧС России, спасены 80 человек, на месте случившегося работают свыше 60 спасателей.

О пожаре в здании Электрозавода на Электрозаводской улице стало известно ранее в субботу, 8 февраля.

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