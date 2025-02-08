Спасшиеся при пожаре на Электрозаводе рассказали детали инцидента

Спасшиеся при пожаре на Электрозаводе выбивали двери и разбивали окна

Находившиеся внутри здания московского Электрозавода люди вынуждены были выбивать двери и разбивать стекла в окнах, чтобы выйти наружу, спасаясь от пожара. Об этом в комментарии каналу «Осторожно, Москва» рассказали два спасшихся посетителя центра.

По их словам, никакой эвакуации и тревожных сигналов не было, а они решили выбираться самостоятельно после того, как стало понятно, что где-то неподалеку начался сильный пожар. Они находились в скейт-парке рядом с эпицентром, но весь зал за две-три минуты заполнился дымом, и стало непонятно, куда идти.

Им удалось спуститься через технические помещения. Количество оставшихся в зале очевидцы оценили примерно в 30 человек.

По предварительным данным, из горящего здания спасены около 90 человек, еще 120 смогли покинуть его самостоятельно. Четырех человек госпитализировали из-за отравления угарным газом. На месте происшествия работают более 60 пожарных и 16 единиц техники.