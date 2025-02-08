Информацию о помощи Британии в разработке морских беспилотников для Киева раскрыли

NT: Британия оказывает помощь в разработке морских беспилотников для Украины

Великобритания оказывает помощь в разработке морских беспилотников Wasp («Оса») и Snapper («Морской окунь») для Украины. Эту информацию раскрыли журналисты Naval Technology (NT).

Утверждается, что в ответах британскому парламенту министр оборонных закупок Мария Игл сообщила, что Wasp и Snapper являются «безэкипажными морскими системами», которые были «быстро разработаны» специально для поддержки Киева. При этом в британском Минобороны не стали предоставлять NT какую-либо дополнительную информацию об их разработке.

«В настоящее время система проходит финальное тестирование, и дальнейшие подробности будут представлены в надлежащее время», — добавила министр.

Ранее в Великобритании назвали стоимость поддержки Украины для налогоплательщиков. Министр страны по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий Стивен Доути назвал эту цену «выгодной».