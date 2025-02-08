Костомаров рассказал о предложении Навки сменить гражданство во время карьеры

Фигурист Костомаров заявил, что Навка предлагала ему выступать за Белоруссию

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, что его партнерша Татьяна Навка предлагала ему сменить гражданство во время спортивной карьеры. Его слова приводит ТАСС.

Спортсмен заявил, что Навка предлагала ему выступать за Белоруссию, однако он отказался. Костомаров подчеркнул, что хотел выступать под российским флагом и слушать отечественный гимн. «Только за Россию», — добавил он.

Костомарова госпитализировали в январе 2023 года с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у спортсмена началось отмирание тканей. Врачи ампутировали Костомарову обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой. Позднее ему установили протезы на ноги и правую руку.

Навка и Костомаров — олимпийские чемпионы 2006 года в танцах на льду. Кроме того, пара дважды побеждала на чемпионате мира, трижды — на чемпионате Европы и в финале серии Гран-при Международного союза конькобежцев.