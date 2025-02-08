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11:09, 8 февраля 2025Мир

Одна страна вошла в пятерку по предоставлению военной помощи Украине

Посол Кузнецов: Финляндия заняла пятое место по объему военной помощи Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Bart Biesemans / Reuters

Финляндия занимает пятое место по объему оказанной Украине военной помощи на душу населения, на сегодняшний день страна передала Киеву 2,5 миллиарда евро, заявил в интервью РИА Новости посол России в Финляндии Павел Кузнецов.

«Общий объем военной помощи Финляндии Вооруженным силам Украины на сегодня составляет около 2,5 миллиарда евро. По показателю объема оказанной Киеву военной помощи на душу населения Хельсинки занимает пятое место в мире. При этом финские власти декларируют, что они намерены продолжать оказывать поддержку Украине "столько, сколько потребуется"», — указал дипломат.

Кузнецов также напомнил, что в конце января финское правительство выделило Украине 27-й пакет военной помощи на сумму 198 миллионов евро.

6 февраля Кузнецов заявил, что власти Финляндии нагнетают военный психоз, призывая граждан к будущей войне с Россией. По его словам, финское правительство всячески поощряет «разного рода инициативы по поддержанию военных навыков у населения», занимается благоустройством бомбоубежищ, расширяет сети стрелковых клубов, а также увеличивает крайний возраст мобилизации резервистов ради оправдания «скоропалительного вступления в НАТО».

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