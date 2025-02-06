Российский посол рассказал о нагнетании военного психоза в Финляндии

Посол России Кузнецов: власти Финляндии нагнетают военный психоз

Власти Финляндии нагнетают военный психоз, призывая граждан к будущей войне с Россией. Об этом рассказал российский посол в Хельсинки Павел Кузнецов, его цитирует РИА Новости.

«Одновременно в стране усиленно нагнетается атмосфера военного психоза. Население запугивают "агрессивными планами России". Призывают готовиться к войне», — заявил дипломат.

Кузнецов отметил, что финское правительство всячески поощряет «разного рода инициативы по поддержанию военных навыков у населения», занимается благоустройством бомбоубежищ, расширяет сети стрелковых клубов, а также увеличивает крайний возраст мобилизации резервистов ради оправдания «скоропалительное вступление в НАТО».

Ранее Кузнецов сообщил, что Финляндия в 2026 году получит истребители F-35, которые способны нести ядерное оружие.