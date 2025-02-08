Посол рассказал о проблемах Финляндии из-за отсутствия российских туристов

Посол Кузнецов: финский бизнес не может компенсировать отсутствие туристов из РФ

Финский гостиничный бизнес не может компенсировать отсутствие туристов из России. О проблемах бизнеса Финляндии рассказал российский посол Павел Кузнецов, сообщает РИА Новости.

«Представители финского гостиничного бизнеса открыто говорят, что им не удается компенсировать 800 тысяч ночевок российских туристов в год за счет гостей из других стран», — заявил дипломат.

Причиной таких проблем финского бизнеса в сфере услуг он назвал разрушение российско-финляндских экономических связей. По его словам, до пандемии COVID-19 российские туристы тратили в Финляндии около 600 миллионов евро в год.

За 11 месяцев 2024 года в Финляндии банкротами признали 2829 компаний. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года данный показатель вырос на 12,4 процента. Чаще заявления о банкротстве подавали предприятия, занятые в сегментах строительства, оптовой и розничной торговли, услуг по размещению и общественному питанию.