Посол рассказал об активной закупке российского газа Францией

Посол Мешков: Франция продолжает активно закупать российский СПГ

Франция продолжает активно закупать российский сжиженный природный (СПГ) из-за нежелания терять выгоду. Об этом рассказал посол России во Франции Алексей Мешков, пишет РИА Новости.

«Франция, как ни странно, в прошлом году стала одним из главных покупателей нашего СПГ. Мне трудно давать оценки, с чем это связано, но не надо забывать, что в свое время Франция сильно вложились в наш рынок, в наше производство СПГ», — отметил он.

Также это может быть связано с желанием заработать, «когда соседи не очень-то торопятся защищать собственный экономический интерес», добавил посол.

Ранее стало известно, что Германия по-прежнему закупает у России значительные объемы сжиженного природного газа через другие государства Европейского союза, хотя и отказалась от прямых поставок этого российского энергоносителя.

До этого сообщалось, что Еврокомиссия перенесет на месяц публикацию плана постепенного отказа от топлива из России, включая сжиженный природный газ, в период до 2027 года, так что документ могут представить публике не в конце февраля, как ожидалось, а 26 марта.