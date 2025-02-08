Председательство Финляндии в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) началось неоднозначно. Так председательство Хельсинки оценил постоянный представитель РФ при организации Александр Лукашевич, сообщает РИА Новости.
«Пока политический сезон в Вене начался ни шатко ни валко. Финны транслируют проукраинские лозунги, но иных резких антироссийских шагов пока не сделали», — отметил дипломат.
По его словам, финское председательство «продолжает идти своим путем», при этом российская сторона подчеркивает, что это находится на грани допустимого. Он добавил, что финская сторона настроена продолжать в том же духе, что может привести к негативным последствиям.
Ранее исполняющая обязанности руководителя делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила, что западные страны разрушили механизмы контроля над вооружениями посредством предоставления Украине военной помощи, включающей в себя высокоточное оружие. Она подчеркнула, что Запад разрушил военно-политическое направление деятельности ОБСЕ и ключевые договоренности.