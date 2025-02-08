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13:15, 8 февраля 2025Россия

Россиянин попытался протаранить ворота детского сада

Shot: В Красноярском крае водитель пытался протаранить ворота детского сада
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Житель Красноярского края попытался протаранить ворота детского сада в городе Сосновоборске. Как сообщает Telegram-канал Shot, он при этом сбил двух женщин.

По данным источника, мужчина в невменяемом состоянии приехал на автомобиле к детскому саду №8 на улице Труда и стал таранить ворота в тот момент, когда из здания выходили родители с детьми. Сдавая назад, он сбил двух женщин.

Как рассказали очевидцы, прохожие вытащили водителя из автомобиля и скрутили его, а позже передали прибывшему наряду полиции. По данным Shot, силовикам он назвал свое имя — Артем, а также заявил, что приехал к детскому саду, чтобы забрать свою жену. После этого виновника ДТП отвезли в отделение, а его машину забрали на штрафстоянку. Женщины, на которых наехал мужчина, не пострадали.

Ранее в Белгороде водитель BMW X7 проехал на красный свет и врезался в автомобиль скорой помощи. Машина двигалась в городе со скоростью больше 100 километров в час. Жертвами ДТП стали двое фельдшеров.

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