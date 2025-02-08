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20:47, 8 февраля 2025Спорт

Шубенков сравнил выборы президента МОК с эпизодом мультсериала «Южный парк»

Сергей Шубенков сравнил выборы президента МОК с эпизодом «Южного парка»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: мультсериал «Южный парк»

Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков высказал отношение к выборам президента Международного олимпийского комитета (МОК). Его слова приводит РИА Новости.

Спортсмен признался, что его не беспокоят итоги голосования, которое он сравнил с эпизодом американского мультсериала «Южный парк». «Выборы будут между гигантской клизмой и сэндвичем с дерьмом. Примерно так», — заявил россиянин.

При этом Шубенков отдал предпочтение Хуану Антонио Самаранчу-младшему. «При папе было хорошо, может, при сыне будет так же хорошо», — добавил атлет.

Выборы президента МОК пройдут в рамках 143-й сессии организации, которая состоится с 18 по 21 марта 2025 года в Греции. На данный момент пост, на который претендуют семь кандидатов, занимает немец Томас Бах.

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