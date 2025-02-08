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16:30, 8 февраля 2025Культура

Скончался актер из «Тихого Дона»

Умер актер Владимир Подоляк, ему было 69 лет
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: сериал «Спасская»

В Краснодаре умер актер Владимир Подоляк, известный по сериалам «Тихий Дон» и «Морские дьяволы». Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на представителя Минкультуры Краснодарского края.

Советский актер театра и кино ушел из жизни 7 февраля в возрасте 69 лет. Подоляк более 30 лет прослужил в Краснодарском театре драмы. Там 9 февраля пройдет церемония прощания с ним.

В театре отметили, что публика любила артиста за лирическую проникновенность, а коллеги ценили за личные качества, называя его по-настоящему интеллигентным человеком — честным и душевным.

Подоляк сыграл мельника Громова в сериале «Тихий Дон», егеря в «Спасской», а также персонажа Сохненко в «Морских дьяволах».

6 февраля стало известно о кончине актера Театра имени Веры Комиссаржевской, заслуженного артиста России Анатолия Худолеева, которому было 82 года.

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