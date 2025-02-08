Су-57 и F-35 оказались в нескольких десятках метров друг от друга

Истребители Су-57Э и F-35 оказались рядом на выставке Aero India 2025

Российский истребитель пятого поколения Су-57Э оказался в нескольких десятках метров от американского истребителя пятого поколения F-35 Lightning II на международном авиасалоне Aero India 2025. Соответствующее фото публикует Telegram-канал «Осведомитель».

На снимок, опубликованный каналом, попали оба истребителя.

Выставка Aero India 2025 проходит на военно-воздушной базе «Елаханка» в Индии с 10 по 14 февраля.

Ранее заслуженный военный летчик России генерал-майор в отставке Владимир Попов сравнил Су-57 и F-35. По его словам, российский истребитель значительно превосходит американский по маневренности, соотношению «цена-качество» и дальности обнаружения целей.