Узбекский новичок «Манчестер Сити» забил дебютный мяч во втором матче за клуб

Новичок «Манчестер Сити» Хусанов забил дебютный мяч во втором матче за клуб

Новичок «Манчестер Сити» Абдукодир Хусанов забил дебютный мяч во втором матче за английский клуб. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Центральный защитник сборной Узбекистана отличился на 56-й минуте встречи 1/16 Кубка Англии против лондонского «Лейтон Ориент». Его мяч позволил сравнять счет в игре, а спустя 23 минуты Кевин де Брейне вывел горожан вперед.

До конца встречи счет не изменился. «Манчестер Сити» вышел в 1/8 финала турнира.

Хусанов перешел в «Манчестер Сити» 20 января из французского «Ланса». Англичане заплатили за 20-летнего игрока 40 миллионов евро. В его активе 18 матчей в составе сборной Узбекистана.