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07:49, 8 февраля 2025Мир

В Германии развеяли надежды Трампа на Украину

Spiegel: У Украины нет ресурсов, которыми хочет завладеть Трамп
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

На территории Украины нет редкоземельных металлов, в разработке которых заинтересован президент США Дональд Трамп. Об этом пишет немецкая газета Der Spiegel.

В статье отмечается, что республика обладает некоторыми запасами полезных ископаемых, но их количества недостаточно, чтобы она могла считаться сырьевой базой. «Нет товаров, которые Трамп мог бы просто купить. Соглашение вряд ли может быть о конкретных веществах или количествах, которые могут быть отправлены в США», — предупредил сотрудник Федерального института наук о Земле и природных ресурсах Харальд Эльснер.

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