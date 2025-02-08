В России раскрыли негативное последствие победы Трампа для США

Пушков: С победой Трампа политический раскол в США только усилился

Политический и идеологический раскол в США с победой Дональда Трампа на выборах президента только усиливается, его пик еще впереди. Об этом в своем Telegram-канале заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Он прокомментировал статью писательницы Кэтрин Стюарт для The New York Times (NYT), в которой она осуждает Трампа за его «антидемократическую» политику, в том числе в отношении Агентства по международному развитию (USAID). По мнению Пушкова, американские либералы отказываются верить в происходящее.

«Оказывается, госагенство, подкупавшее мировые СМИ и выделявшее деньги на трансгендерные оперы и мюзиклы в Колумбии и Ирландии, "защищало американскую демократию"! А Трамп вот эти священные институты разносит! Какой ужас. После короткой паузы леволиберальный стан начинает новую кампанию против Трампа», — написал сенатор.

Ранее Пушков раскрыл причину избрания Трампа. По его словам, либеральные американские СМИ перед выборами президента США перестарались с рекламой Камалы Харрис