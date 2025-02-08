В Турции выступили против предложения Трампа по Газе

Куртулмуш: Земли Палестины являются купоном для продажи Трампу и его компаниям

Земли Палестины являются собственностью палестинского народа, а не купоном для продажи президенту США Дональду Трампу и его компаниям. Об этом заявил спикер Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш, его слова приводит агентство Anadolu.

«Земли мусульманских палестинцев, земли христианских палестинцев — это не купоны для продажи Трампу и его компаниям, это собственность палестинского народа, родина палестинского народа… Пусть некоторые очаги опеки трепещут сколько угодно. Не будет ничего, кроме того, что скажет нация», — выступил Куртулмуш против идеи Трампа.

Ранее Белый дом уточнил планы президента США Дональда Трампа относительно сектора Газа. Пресс-секретарь ведомства Кэролайн Ливитт сообщила, что Вашингтон не намерен посылать войска в сектор Газа и финансировать его.

В начале февраля Трамп по итогам переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что США готовы взять сектор Газа под контроль, провести демонтаж неразорвавшихся бомб и другого оружия, а также выровнять территорию.

