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21:40, 6 февраля 2025Мир

Белый дом уточнил планы Трампа относительно сектора Газа

Белый дом: США не намерены посылать войска в сектор Газа и финансировать его
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в интервью телеканалу Fox News заявила о том, что США не намерены посылать войска в сектор Газа и финансировать его восстановление.

Таким образом она прокомментировала сообщения о том, что Соединенные Штаты готовы взять анклав под контроль. По словам представителя администрации, американский лидер Дональд Трамп дал понять, что не будет посылать туда солдат, кроме того, налогоплательщики США не будут финансировать усилия по восстановлению.

«Президент пытается заключить сделку, чтобы Газа действительно стала пригодным местом для людей, которые хотят жить в мире и в условиях реального экономического развития», — уточнила Ливитт.

В начале февраля президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что США готовы взять сектор Газа под контроль, провести демонтаж неразорвавшихся бомб и другого оружия, выровнять территорию. При этом он предложил переселить жителей сектора Газа в две страны — Египет и Иорданию.

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