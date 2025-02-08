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05:49, 8 февраля 2025Культура

Волочкова передумала судиться за пенсию

Анастасия Волочкова заявила, что не будет судиться за свою пенсию
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Российская артистка балета Анастасия Волочкова передумала судиться за пенсию. Об этом она сообщила в беседе с РИА Новости.

«Никаких исков я ни на кого подавать не буду. Я вошла в этот новый год с миром, с радостью, счастьем», — рассказала балерина. Она добавила, что сейчас занята работой и готовится к свадьбе дочери.

В сентябре 2024 года Волочкова решила подать в суд из-за отсутствия пенсионных выплат, которые положены балеринам. Она пожаловалась, что должна была начать получать пенсию еще несколько лет назад, но до сих пор не смогла оформить надлежащие ей выплаты.

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