Анастасия Волочкова заявила, что не будет судиться за свою пенсию

Российская артистка балета Анастасия Волочкова передумала судиться за пенсию. Об этом она сообщила в беседе с РИА Новости.

«Никаких исков я ни на кого подавать не буду. Я вошла в этот новый год с миром, с радостью, счастьем», — рассказала балерина. Она добавила, что сейчас занята работой и готовится к свадьбе дочери.

В сентябре 2024 года Волочкова решила подать в суд из-за отсутствия пенсионных выплат, которые положены балеринам. Она пожаловалась, что должна была начать получать пенсию еще несколько лет назад, но до сих пор не смогла оформить надлежащие ей выплаты.