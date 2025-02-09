Ирландский боксер умер через неделю после поражения

28-летний боксер Джон Куни умер через неделю после поражения в титульном бою

Ирландский боксер Джон Куни умер через неделю после поражения в титульном бою. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на промоутера Марка Данлопа.

1 февраля 28-летний Куни проводил бой с валлийцем Натаном Хауэллсом в Белфасте (Великобритания). Поединок был остановлен в девятом раунде из-за травмы ирландца. После схватки Куни ​​попал в реанимацию и перенес операцию из-за внутричерепного кровоизлияния.

«Он был любимым сыном, братом и партнером, и нам понадобится целая жизнь, чтобы забыть, насколько он был особенным», — написали в промоушене MHD Promotions.

Поражение от Хауэллса стало для Куни первым в карьере. До этого ирландец выиграл 11 боев.