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13:29, 9 февраля 2025Россия

Минобороны назвало суточные потери ВСУ в Курской области

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 320 военнослужащих в Курской области
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 320 военнослужащих в Курской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что противник также лишился пяти танков и пяти боевых машин пехоты, в том числе американской Bradley. Помимо этого, российские военные уничтожили 3 бронетранспортера, 16 боевых бронированных машин и 26 автомобилей.

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Армия России, по информации ведомства, также ударила по двум минометам, радиолокационной станции RADA израильского производства, пункту управления беспилотниками и двум складам боеприпасов.

6 февраля ВСУ начали контрнаступление в Курской области. Минобороны впоследствии подтвердило, что противник предпринял попытку контрнаступления в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок в Курской области. Все атаки противника были отражены, Россия сохранила контроль над двумя селами под Суджей.

ЖЗЛ
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