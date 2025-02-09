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08:44, 9 февраля 2025Экономика

Вильфанд спрогнозировал высокое атмосферное давление в Москве до 12 февраля

Вильфанд заявил, что в Москве атмосферное давление будет высоким до 12 февраля
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Максимально высокое давление в Москве прогнозируется в субботу, 9 февраля. При этом понижение начнется только с четверга, 12 февраля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

«Максимальное давление в Москве прогнозируется в субботу, гребень высокого давления, который был обусловлен азиатским антициклоном, сейчас сам оформился в очень мощный, большой по пространству антициклон», — отметил синоптик.

По его словам, это мощнейший антициклон, и он определяет погоду на европейской территории России, на Урале, в Западной Сибири. До среды включительно давление в столице будет очень высоким, далее постепенно будет понижаться.

Несколькими днями ранее синоптик Татьяна Позднякова заявила, что аномальная погода ожидается в столице на следующей неделе. Так, с 10 по 16 февраля температура в столице превысит климатическую норму. Позднякова прогнозирует переменную облачность без осадков. Снегопадов не ожидается и в выходные, 8-9 февраля.

В свою очередь, теплую и солнечную погоду на выходных пообещал москвичам синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

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