Пушков высказался по поводу отношений Трампа с Маском

Пушков: Американскому журналу Time не удалось поссорить Маска с Трампом

Редакции журнала Time не удалось расколоть отношения предпринимателя и миллиардера Илона Маска и президента США Дональда Трампа публикацией главы SpaceX на обложку свежего номера. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Попытка "развести" Трампа и Маска очевидна, но вряд ли это нарушит отношения между ними. У Трампа неплохое чувство юмора. Так что удар журнала — мимо цели», — считает сенатор.

Несмотря на это, констатировал Пушков, фигура Маска действительно играет в политике Трампа далеко не последнюю роль.

Ранее журнал Time опубликовал обложку февральского выпуска, на которой Илон Маск изображен сидящим за рабочим столом президента США, а за его спиной стоят два флага: государственный флаг Штатов и флаг президента.

Ранее Илон Маск в соцсетях заявил, что любит Дональда Трампа «так же сильно, как гетеросексуальный мужчина может любить другого мужчину». В ответ на это Трамп заверил, что жена Мелания не будет ревновать его к Маску после признания в любви.

До этого издание The Hill написало, что порядка 53 процентов опрошенных американцев не одобряют влияние миллиардера на Дональда Трампа и рассчитывают, что его роль в администрации не будет большой.