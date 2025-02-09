Тело погибшего вице-губернатора Ефремова доставили в родной регион

Тело погибшего в Курской области вице-губернатора Ефремова доставили в Приморье

Тело погибшего в Курской области вице-губернатора Приморского края Сергея Ефремова и двух бойцов отряда «Тигр» Александра Иваровского и Сергея Дмитриева спецбортом доставили в Приморье. О возвращении бойцов на малую родину сообщил глава российского региона Олег Кожемяко в своем Telegram-канале.

«Сергей Ефремов, Александр Иваровский и Сергей Дмитриев – на родной земле. Прощание состоится во вторник (11 февраля) с 11:00 до 12:00 в здании Правительства Приморского края», — сообщил губернатор Приморского края.

Ранее Ефремов получил несовместимые с жизнью ранения в Курской области, когда его автомобиль наехал на мину. Чиновник стоял у истоков «Тигра»: он приступил к формированию второй очереди отряда, когда украинские подразделения вторглись в приграничный регион, и возглавил его.

Вместе с Ефремовым также погиб сотрудник ГУ МЧС России по Приморскому краю Александр Иваровский.