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21:22, 9 февраля 2025Бывший СССР

В Харьковской области приостановили добычу газа на месторождении

В Харьковской области приостановили добычу газа на месторождении
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Reuters

В посёлке Водяное Харьковской области приостановили добычу газа на месторождении, сообщает RT.

«Сообщается, что из-за полной потери оборудования и производственных мощностей компания больше не может производить добычу углеводородов», — говорится в сообщении.

Установка принадлежала нефтегазовой компании «Системоинженеринг». Месторождение разрабатывалось в течение последних десяти лет.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США хотят получать редкоземельные металлы с Украины. 5 февраля сообщалось, что Украина официально предложила администрации Трампа долю полезных ископаемых на территории страны. Министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил, что страна располагает одними из крупнейших в мире месторождений нефти, газа, урана и других природных ресурсов.

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