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16:38, 9 февраля 2025Россия

При пожаре в подмосковном санатории погибли два человека

При пожаре в санатории «Березовая роща» в Мытищах погибли два человека
Вячеслав Агапов

Фото: Viktor Chernov / Russian Look / Globallookpress.com

При пожаре в санатории МВД «Березовая роща» в Мытищинском городском округе погибли два человека. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

По имеющейся информации, в санатории загорелась комната, где проживали сотрудники оздоровительного учреждения. Причиной возгорания могла стать неисправность обогревателя.

Мужчина успел вытащить из огня дочь, однако вторая девочка и мать задохнулись угарным газом.

В субботу, 8 февраля, в Москве загорелось здание Электрозавода. Открытое горение на территории завода ликвидировали вечером субботы. Нескольких человек доставили в больницу с отравлением угарным газом.

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