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21:56, 8 февраля 2025Россия

Открытое горение на Электрозаводе в Москве ликвидировали

МЧС России: Огнеборцы ликвидировали открытое горение на Электрозаводе в Москве
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетПожар в Москве:

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Открытое горение в здании Электрозавода в Москве ликвидировано. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

«Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение на пожаре в Москве», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о локализации пожара. Глава города добавил, что экстренные службы принимают все необходимые меры для борьбы с возгоранием. По предварительным данным, находившиеся внутри люди эвакуированы.

8 февраля сообщалось о пятерых пострадавших. Столичный департамент здравоохранения рассказал, что три человека были госпитализированы с отравлением продуктами горения.

Площадь пожара в здании Электрозавода на востоке Москвы составила 800 квадратных метров.

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