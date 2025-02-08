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21:23, 8 февраля 2025Россия

Пожар на Электрозаводе в Москве локализовали

Сергей Собянин: Пожар в здании Электрозавода локализован
Сергей Собянин

Сергей Собянин. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пожар в здании Электрозавода локализован. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, силами МЧС принимаются все меры по ликвидации пожара. По предварительным данным, находившиеся внутри люди эвакуированы.

Всем обратившимся оперативно оказывается медицинская помощь, добавил мэр столицы. Он также отметил, что службы города работают на месте.

Ранее 8 февраля сообщалось о пятерых пострадавших. Столичный департамент здравоохранения рассказал, что три человека были госпитализированы с отравлением продуктами горения.

Площадь пожара в здании Электрозавода на востоке Москвы составила 800 квадратных метров.

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