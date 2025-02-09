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07:30, 9 февраля 2025Россия

В российском городе произошел пожар на стройке

МЧС: При пожаре на стройке во Владивостоке эвакуировали 21 человека
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
СюжетПожар в Москве:

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Во Владивостоке произошел пожар на стройке, 21 человек эвакуирован. Об этом сообщает главное управление МЧС РФ по Приморскому краю в Telegram-канале.

Инцидент произошел на улице Некрасовская — загорелся хозяйственный корпус на территории строящегося жилого корпуса. По прибытии спасателей из окон третьего этажа заметили густой черный дым и сильное задымление.

Уточняется, что один человек пострадал. Пожар потушен на площади около 50 квадратных метров. По предварительной причине, произошел аварийный режим работы электрооборудования.

В ночь на 15 января начался пожар в ЖК «Савеловский Сити» на северо-востоке Москвы. Огонь распространился в квартире 47-этажного дома, за помощью к медикам, по неофициальным данным, обратились минимум семь человек. Позже в сети появились кадры пожара.

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