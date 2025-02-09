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14:18, 9 февраля 2025Россия

В Совфеде оценили вероятность выхода США из ООН

Сенатор Джабаров: США не станут выходить из ООН, это им невыгодно
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
Владимир Джабаров

Владимир Джабаров. Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

США не будут выходить из Организации Объединенных наций, так как это невыгодно руководству Штатов , считает сенатор Владимир Джабаров. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

«Может ли дойти до выхода США из ООН? Конечно, Трампу не дадут этого сделать. Ведь США вполне удачно используют местоположение штаб-квартиры ООН в политических целях», — написал он.

По мнению сенатора, руководство СССР допустило ошибку, когда пошло навстречу президенту США Франклину Рузвельту на Ялтинской конференции. Тогда американский президент предложил разместить штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке — теперь американцы, как утверждает Джабаров, оказывают давление на другие государства и прибегают к различным «враждебным акциям».

4 февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе США из Совета ООН по правам человека. Вашингтон, помимо этого, принял решение покинуть Ближневосточное агентство для помощи палестинским беженцам (БАПОР) и Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

ЖЗЛ
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