В СПЧ заявили о невозможности жертв мошенничества защититься от обмана

Ашманов: Люди сами не защитятся от мошенников, им нужна помощь государства

Люди, становящиеся жертвами мошенников, не могут самостоятельно защититься от обмана, из-за чего для решения проблемы нужна помощь государства. Об этом заявил член Совета по правам человека (СПЧ) Игорь Ашманов в беседе с ТАСС.

«Опыт показывает, что граждане подпадают под воздействие преступников и сами себя защитить не могут, и перекладывать на них ответственность по защите себя — безнравственно. Просвещение, цифровая грамотность здесь не работают. Это значит, что людей должно защитить государство», — сказал Ашманов.

Он отметил, что бороться с мошенниками можно благодаря определенным мерам. Первой из них является блокировка звонков с Украины, а второй — запрет подмены номеров. Кроме того, по мнению Ашманова, необходимо создать единый список государственных и кредитных организаций, а также других учреждений, которые могут звонить гражданам.

Ранее президент России Владимир Путин поручил принять дополнительные меры по блокировке звонков мошенников с территории Украины и других недружественных иностранных государств.