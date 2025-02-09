Житель Запорожья Константин: Уровень поддержки Зеленского в городе снизился

Уровень поддержки украинского лидера Владимира Зеленского среди жителей Запорожья сильно снизился. Так, противников киевского режима стало больше, рассказал житель города Константин, пишет РИА Новости.

«Если раньше было больше лояльных к власти, то сейчас все больше против этой власти, это по моим оценкам с людьми, с которыми я общаюсь. Многие люди стали недовольны, положение все хуже и хуже», — посетовал он.

Собеседник агентства также пояснил, что власти в городе бездействуют, правовая защита населения практически отсутствует. Зеленскому при этом «уже никто не верит».

Ранее Константин рассказал, что слышал от многих украинских военных об их желании свергнуть киевский режим. Подобные заявления житель Запорожья слышал еще с 2023 года.

В свою очередь, американские СМИ ранее написали, что Владимир Зеленский боится потерять контроль из-за падения его рейтингов. 20 мая 2024 года истек срок полномочий Зеленского на посту президента Украины. В этот день должны были привести к присяге нового украинского лидера, однако выборы в стране объявлены не были.

